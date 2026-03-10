Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:17, 10 марта 2026Силовые структуры

Суд привлек к ответственности российского актера

В Москве на 40 тысяч рублей оштрафовали Артура Смольянинова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве суд привлек к ответственности российского актера Артура Смольянинова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов). Об этом в своем Telegam-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

По решению Таганского суда, Смольянинова оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Ранее сообщалось, что объявленный в международный розыск актер Артур Смольянинов продолжает вести бизнес в России. Смольянинов, ставший звездой после фильма «9 рота», уехал из России после начала специальной военной операции и живет в Латвии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о просьбе Трампа к Путину по Украине

    В Минпросвещения разработали программы изучения новых языков в российских школах

    Врач предупредила о распространенной ошибке перед началом сезона аллергии

    Самый теплый день года наступил в Москве

    Власти обратились к жителям после пропажи трех детей под Москвой

    В Кремле ответили на вопрос о передаче разведданных Ирану

    Суд привлек к ответственности российского актера

    Раскрыта основная версия исчезновения троих детей в Подмосковье

    Верховный суд утвердил изъятие аэропорта Домодедово у Каменщика

    АвтоВАЗ объявил цены на новую дальнобойную Lada

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok