Уиткофф заявил о нежелании Ирана искать дипломатическое решение с США

Уиткофф: США считают, что Иран не хочет вести поиски дипломатического решения

США считают, что Иран пока не хочет вести поиски дипломатического решения конфликта. Об этом заявил спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф, сообщает ТАСС.

«Хотят ли они достичь дипломатического решения? Пока что свидетельства указывают, что нет», — сказал он.

По словам Уиткоффа, президент США Дональд Трамп говорил, что он открыт к коммуникации с руководством Ирана.

Спецпредставитель президента США рассказал, что он вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером может отправиться с визитом в Израиль на следующей неделе.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США нанесут самые масштабные удары по Ирану. Он добавил, что Соединенные Штаты не отступят в войне с Исламской Республикой до тех пор, пока «враг не будет полностью разгромлен».