13:42, 10 марта 2026Мир

В ЕС назвали единственного победителя в войне на Ближнем Востоке

Коста: Россия пока остается единственным победителем в войне на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Россия пока остается единственным победителем в войне на Ближнем Востоке, поскольку цены на энергоносители резко выросли, а внимание к конфликту на Украине ослабло. Об этом заявил председатель Европейского совета Антонио Коста, сообщает Al-Monitor.

«Благодаря росту цен на энергоносители, страна (Россия — прим. «Ленты.ру») получает новые ресурсы для финансирования конфликта против Украины. Она извлекает выгоду из перенаправления военных сил, которые могли бы быть направлены на поддержку Украины», — сказал он.

По словам председателя Евросовета, Москва также выигрывает от снижения внимания к украинскому конфликту, поскольку ситуация на Ближнем Востоке выходит на первый план.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва никак не комментирует обвинения в передаче разведывательных данных Ирану на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он также не стал уточнять, обсуждалась ли эта тема накануне в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

