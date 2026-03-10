Реклама

16:48, 10 марта 2026Из жизни

В музее стали предлагать понюхать навоз редких коней ради их спасения

В Японии в музее стали предлагать понюхать конский навоз ради исчезающих лошадей
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ayako UMEMURA / Nagoya University Museum

В Японии в музее при Нагойском университете организовали уникальную выставку о лошадях кисо, ориентированную на разные органы чувств. Об этом пишет Newsweek.

Лошадь кисо — одна из восьми исконных японских пород, находящаяся под угрозой исчезновения. На ее примере исследователи из Нагойского университета определили, что на классических экспозициях посетители видят в животном лишь его культурное значение и не могут проникнуться к нему глубокими чувствами.

Чтобы создать связь между людьми и исчезающими животными, ученые решили задействовать органы чувств. Так, они стали предлагать посетителям понюхать навоз редких лошадей на разных стадиях ферментации, послушать архивы с конных рынков и поддержать в руках их копыта.

«Мы хотим, чтобы посетители чувствовали, что наследие принадлежит их миру, а не просто выставочной витрине», — объяснила профессор Аяко Умэмура из Нагойского университета. Это в свою очередь поможет продвигать проекты для сохранения породы.

После организации выставки ученые провели опрос среди 75 посетителей и подтвердили эффективность нестандартного подхода. Подобная практика будет использоваться и в других экспозициях музея.

Лошади кисо — коренастые, некрупные лошади (высотой в холке около 132-134 сантиметров), которых традиционно использовали для работы в горах и верховой езды. Они оказались под угрозой исчезновения из-за скрещивания с крупными европейскими лошадьми в конце XIX века.

Порода возродилась благодаря единственному жеребцу по кличке Синмей, который уцелел в синтоистском святилище. Тем не менее она все еще находится в зоне риска.

Ранее сообщалось, что владелец крупнейшей коллекции окаменелых экскрементов уволился с престижной работы и исполнил давнюю мечту: открыл музей кала в США. Мужчина может похвастаться восемью тысячами образцов, среди которых есть и экскременты динозавров.

