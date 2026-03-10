Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:18, 10 марта 2026Россия

В нескольких регионах России выросла заболеваемость COVID-19

В шести российских регионах выросла заболеваемость коронавирусом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В шести регионах России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Уточняется, что увеличение числа заразившихся коронавирусом наблюдается в Новгородской, Саратовской, Самарской и Московской областях, а также в Республике Марий Эл и Приморском крае.

Заболевшие рассказывают, что болезнь проявляется потерей вкуса и обоняния, слабостью, температурой, а также ломотой в теле и отеком слизистой или горла, который не проходит после приема обезболивающих и противовирусных препаратов.

Ранее стало известно, что в Калуге обнаружили самый длительный случай заражения коронавирусом сроком в два года. Исследования образца вируса SARS-CoV-2 проводила международная группа ученых при участии специалистов из НИУ ВШЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране БРИКС отказались обрабатывать платежи за российскую нефть

    Трамп объяснил свое недовольство новым лидером Ирана

    В российском городе пожаловались на каток вместо лестниц в отделение общества инвалидов

    Хирурга элитной московской клиники обвинили в сексуальных домогательствах

    Трамп высказался о переговорах с Ираном

    Назван возможный сценарий нового конфликта с Израилем после Ирана

    Стало известно о повреждениях объекта ЮНЕСКО в Иране после ударов США и Израиля

    В нескольких регионах России выросла заболеваемость COVID-19

    Пентагон анонсировал самые масштабные удары по Ирану

    Водителей предупредили о весенней опасности на дорогах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok