В нескольких регионах России выросла заболеваемость COVID-19

В шести российских регионах выросла заболеваемость коронавирусом

В шести регионах России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Уточняется, что увеличение числа заразившихся коронавирусом наблюдается в Новгородской, Саратовской, Самарской и Московской областях, а также в Республике Марий Эл и Приморском крае.

Заболевшие рассказывают, что болезнь проявляется потерей вкуса и обоняния, слабостью, температурой, а также ломотой в теле и отеком слизистой или горла, который не проходит после приема обезболивающих и противовирусных препаратов.

Ранее стало известно, что в Калуге обнаружили самый длительный случай заражения коронавирусом сроком в два года. Исследования образца вируса SARS-CoV-2 проводила международная группа ученых при участии специалистов из НИУ ВШЭ.