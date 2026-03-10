В Сенате США уличили Трампа во лжи об ударах по иранской школе

Шумер: Трамп лжет об ударах по школе в Иране, его слова абсурдны

Президент США Дональд Трамп лжет об ударах по школе в иранском Минабе, его заявления о причастности к атаке Ирана абсурдны. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер, его слова передает ISNA.

«У Ирана нет ракет Tomahawk, Дональд Трамп! Это утверждение просто абсурдно», — сказал сенатор.

По словам Шумера, глава Белого дома «говорит все, что приходит ему в голову», даже если это является неправдой. «И мы все знаем, что он лжет, но в таком серьезном вопросе это просто ужасно», — добавил он.

7 марта Трамп обвинил Иран в атаке на начальную школу для девочек в иранском Минабе. По его словам, военные Исламской Республики якобы неаккуратно обращаются со своими боеприпасами.