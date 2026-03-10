В сети появились фото Дакоты Джонсон без трусов для модного бренда

Модный бренд Calvin Klein показал откровенные фото актрисы Дакоты Джонсон

Модный бренд Calvin Klein показал откровенные фото американской актрисы Дакоты Джонсон. Публикация появилась на его официальной странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда «Материалистки» предстала на размещенных кадрах без трусов. Она позировала в черном бюстгальтере и остроносых туфлях, сидя при этом на зеленом диване.

В то же время марка поделилась снимками знаменитости без бюстгальтера. На них она продемонстрировала фигуру в облегающих джинсах и куртке из темно-синего денима.

В октябре прошлого года Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике. В интервью Vogue актриса заявила, что она чувствует себя прекрасно в откровенных нарядах и ее совершенно не волнует чужое мнение по этому поводу.