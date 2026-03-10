Реклама

12:26, 10 марта 2026

В СМИ сообщили о намерении Зеленского вернуть внимание к Украине

NYT: Зеленский поездкой в Донбасс пытается вернуть внимание к Украине
Яна Лаушкина

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне войны на Ближнем Востоке пытается вернуть внимание к украинскому конфликту. Об этом пишет The New York Times.

В публикации издания говорится, что внимание переключилось на войну в Иране. Зеленский пытается донести свою точку зрения, и его послание миру заключается в том, что Украина готова помочь с отражением атак беспилотников на Ближнем Востоке, но также и в том, что Украина по-прежнему нуждается в помощи.

Автор статьи пишет, что Зеленский хочет ясно дать понять, что не собирается поддаваться давлению, обменивать Донбасс и заключать сделку с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что критика в адрес украинского президента Владимира Зеленского усиливается в стране из-за обсуждений возможной отправки военнослужащих Вооруженных сил Украины на Ближний Восток.

