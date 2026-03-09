На Украине усилилась критика в адрес Зеленского

На Украине раскритиковали Зеленского за отправку военных ВСУ на Ближний Восток

Критика в адрес украинского президента Владимира Зеленского усиливается в стране из-за обсуждений возможной отправки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ближний Восток. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.

«Националист Виталий Куприй уверен, что таким образом глава киевского режима хочет "заработать" себе на политическое убежище», — заявил собеседник агентства.

В настоящее время в силовых структурах страны серьезно обсуждают вероятность участия Вооруженных сил Украины в возможной наземной операции на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский сообщил, что первая группа специалистов в понедельник, 9 марта, отправится на Ближний восток. По словам Зеленского, украинские специалисты будут учить военных стран Персидского залива, как сбивать дроны. Он отметил, что страны Востока выразили интерес к покупке украинских беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков.