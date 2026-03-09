Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:04, 9 марта 2026Бывший СССР

На Украине усилилась критика в адрес Зеленского

На Украине раскритиковали Зеленского за отправку военных ВСУ на Ближний Восток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Критика в адрес украинского президента Владимира Зеленского усиливается в стране из-за обсуждений возможной отправки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ближний Восток. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.

«Националист Виталий Куприй уверен, что таким образом глава киевского режима хочет "заработать" себе на политическое убежище», — заявил собеседник агентства.

В настоящее время в силовых структурах страны серьезно обсуждают вероятность участия Вооруженных сил Украины в возможной наземной операции на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский сообщил, что первая группа специалистов в понедельник, 9 марта, отправится на Ближний восток. По словам Зеленского, украинские специалисты будут учить военных стран Персидского залива, как сбивать дроны. Он отметил, что страны Востока выразили интерес к покупке украинских беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил по телефону с Трампом

    Ирландский экономист заявил о перемене в отношениях США и Израиля

    На Украине усилилась критика в адрес Зеленского

    Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном

    Стало известно о планах США смягчить антироссийские санкции

    Путин оценил посреднические усилия Трампа по Украине

    Иран заявил о готовности вести длительную войну против США

    Путин и Трамп выразили готовность к регулярному общению

    ВСУ атаковали автобус с детьми в российском регионе

    Трамп допустил захват иранской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok