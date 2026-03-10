Реклама

Мир
10:17, 10 марта 2026Мир

В США заявили о поражении в конфликте с Ираном

Риттер: США не достигли заявленных целей в военной операции против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

США не смогли достичь поставленных целей в ходе масштабной военной операции против Ирана. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Это унизительное стратегическое поражение. Мы не достигли нашей заявленной цели по смене режима. Он стал только более устойчивым (...). И теперь мы потеряем все. У иранцев не закончились ракеты, они готовятся к следующей фазе запланированной ими операции», — возмутился эксперт.

Риттер указал, что Вашингтону не удалось изменить ситуацию, лишив жизни верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его мнению, Соединенные Штаты «проиграли войну, поскольку они не могут изменить режим» в Исламской Республике.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

