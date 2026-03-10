В Нидерландах врач-гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей

Врач-гинеколог из города Арнем в Нидерландах тайно использовал свою сперму для зачатия по меньшей мере 16 детей с помощью искусственного оплодотворения в 1970-1980-х годах. Об этом сообщает HLN.be.

Клиника, в которой работал мужчина, заказала независимое расследование, после того как врач на пенсии признал, что несколько раз подменял донорский материал своим, когда запланированный донор не являлся, а пациентка могла пропустить фертильный цикл. При этом будущих родителей о подмене не информировали, а формальной регистрации доноров не велось.

Во время допросов врач сообщил о 13 известных ему детях, однако больница уже подтвердила по меньшей мере 16 случаев и допускает, что их может быть больше.

Ранее в Северной Ирландии гинеколог признался, что стерилизовал пациентку без медицинской необходимости. Он согласился, что его действия нарушают репродуктивные права женщины.