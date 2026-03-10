ВС России развернули одно важное оборудование в зоне действия «Востока»

ВС РФ развернули комплекты спутниковой коммуникации в зоне действия «Востока»

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Специалисты ВС России по налаживанию связи развернули комплекты спутниковой коммуникации российского производства в зоне действия группировки войск «Восток». Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что специалисты выбрали место, которое позволило бы скрытно установить комплект связи, развернули аппаратуру комплекта спутниковой связи, провели его маскировку. Механик с позывным Спайщик рассказал, что спутниковая тарелка обеспечивает связь между подразделениями и командованием.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что российские противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, которые может нести истребитель пятого поколения Су-57, способны поражать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.