Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:01, 10 марта 2026Из жизни

Женщину застали в уединении с двумя мужчинами и задержали за это

В Малайзии задержали женщину и двух мужчин за запрещенное уединение в спальне
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: runnyrem / Unsplash

В малайзийском штате Джохор женщину и двух мужчин задержали по подозрению в совершении халвата — запрещенного шариатом уединения мужчин и женщин, которые не являются родственниками. Об этом сообщает издание Mothership.

3 марта сотрудники Департамента по делам ислама провели рейд в двухэтажном доме в одном из районов города Джохор-Бару. Они осмотрели две спальни и застали в одной из них двух мужчин и женщину. Все трое спали.

Проверка показала, что они не женаты и не являются родственниками. Во время допроса женщина объяснила, что плохо себя чувствовала и зашла в дом отдохнуть.

Материалы по теме:
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней» Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней»Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
26 декабря 2018

В ходе следствия выяснилось, что женщина и мужчина, лежавший рядом с ней, давно состоят в отношениях и регулярно бывают в этом доме. Пару арестовали.

Ранее сообщалось, что в малайзийском штате Тренгану арестовали 20-летнего мужчину, которого застали в постели с двумя женщинами. Он утверждал, что ему пришлось забраться туда из-за напугавших его ящериц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?

    Раскрыты детали массированного ночного налета ВСУ на регионы России

    Аргентинская банда попыталась продать новорожденного ребенка россиянки

    Раскрыт неожиданный фактор риска болезни Паркинсона

    В США указали на начавшуюся у Трампа панику

    Политическую обозревательницу и певицу закололи в собственном доме

    Женщину застали в уединении с двумя мужчинами и задержали за это

    Популярная супермодель снялась в откровенном нижнем белье для Victoria's Secret

    Раскрыты неожиданные факты о сексе после 70 лет

    Украинские чиновники воспользовались конфликтом ради избежания тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok