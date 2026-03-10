Женщину застали в уединении с двумя мужчинами и задержали за это

В Малайзии задержали женщину и двух мужчин за запрещенное уединение в спальне

В малайзийском штате Джохор женщину и двух мужчин задержали по подозрению в совершении халвата — запрещенного шариатом уединения мужчин и женщин, которые не являются родственниками. Об этом сообщает издание Mothership.

3 марта сотрудники Департамента по делам ислама провели рейд в двухэтажном доме в одном из районов города Джохор-Бару. Они осмотрели две спальни и застали в одной из них двух мужчин и женщину. Все трое спали.

Проверка показала, что они не женаты и не являются родственниками. Во время допроса женщина объяснила, что плохо себя чувствовала и зашла в дом отдохнуть.

В ходе следствия выяснилось, что женщина и мужчина, лежавший рядом с ней, давно состоят в отношениях и регулярно бывают в этом доме. Пару арестовали.

Ранее сообщалось, что в малайзийском штате Тренгану арестовали 20-летнего мужчину, которого застали в постели с двумя женщинами. Он утверждал, что ему пришлось забраться туда из-за напугавших его ящериц.