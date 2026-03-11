Реклама

Культура
11 марта 2026

100-летний композитор Зацепин дал совет по борьбе с усталостью

Композитор Зацепин посоветовал соблюдать режим, чтобы не жаловаться на усталость
Ольга Коровина

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Народный артист России, композитор Александр Зацепин рассказал о способах борьбы с усталостью. Его слова передает «Абзац».

10 марта Зацепину исполнилось 100 лет. По словам композитора, он не испытывает усталости от своей работы и может заниматься ей «до бесконечности». По этой причине ему приходится ставить будильник, чтобы не забыть пообедать вовремя.

«Я могу уставать тоже от чего-то. Например, если не выспался. Надо режим соблюдать», — подчеркнул артист. Он отметил, что для хорошего самочувствия ежедневно делает зарядку и никогда не думает о плохом.

Ранее Зацепин объяснил возвращение в Россию из Франции после начала специальной военной операции. Композитор отметил, что считает решение об отъезде личным делом каждого, однако напомнил коллегам, что «нельзя ругать свою страну».

