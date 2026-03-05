Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:04, 5 марта 2026Культура

Культовый композитор объяснил возвращение в Россию после начала СВО

Композитор Александр Зацепин раскритиковал артистов, ругающих Россию
Ольга Коровина

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Народный артист РФ, прославленный композитор Александр Зацепин объяснил возвращение в Россию из Франции после начала специальной военной операции (СВО). Его слова приводит KP.RU.

Зацепин заявил, что дорожит страной, в которой родился. Он отметил, что считает решение об отъезде личным делом каждого, однако напомнил коллегам, что «нельзя ругать свою страну».

«Вы здесь родились, получили образование, профессию, а главное — получили признание. И надо быть за это благодарным», — подчеркнул композитор.

Александр Зацепин известен как автор более 300 песен, многие из которых звучали в культовых советских фильмах. Среди его хитов — «Песня о медведях», «Остров невезения», «Песня про зайцев», «Помоги мне…», «Есть только миг», «Куда уходит детство», «Мир без любимого» и многие другие. 10 марта 2026 года артист отпразднует сотый день рождения.

В марте 2025 года Зацепин удостоился звания Героя Труда. На церемонии награждения в Кремле он пригласил президента России Владимира Путина на свой 100-летний юбилей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    У иракского порта из-за взрыва повредился танкер Sonangol Namibe

    Россияне перечислили главные качества мужчины

    Трампу предсказали позорное поражение в Иране

    В России объяснили испарение духа Анкориджа

    Китайцы начали занимать онлайн-бизнес в России

    Медведев язвительно высказался про Трампа и НАТО

    В посольстве Мальты прокомментировали атаку на российский газовоз

    Россияне массово устремились в три региона страны в конце зимы

    Школьник не пережил падения в открытый канализационный люк около автокемпинга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok