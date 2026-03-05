Культовый композитор объяснил возвращение в Россию после начала СВО

Композитор Александр Зацепин раскритиковал артистов, ругающих Россию

Народный артист РФ, прославленный композитор Александр Зацепин объяснил возвращение в Россию из Франции после начала специальной военной операции (СВО). Его слова приводит KP.RU.

Зацепин заявил, что дорожит страной, в которой родился. Он отметил, что считает решение об отъезде личным делом каждого, однако напомнил коллегам, что «нельзя ругать свою страну».

«Вы здесь родились, получили образование, профессию, а главное — получили признание. И надо быть за это благодарным», — подчеркнул композитор.

Александр Зацепин известен как автор более 300 песен, многие из которых звучали в культовых советских фильмах. Среди его хитов — «Песня о медведях», «Остров невезения», «Песня про зайцев», «Помоги мне…», «Есть только миг», «Куда уходит детство», «Мир без любимого» и многие другие. 10 марта 2026 года артист отпразднует сотый день рождения.

В марте 2025 года Зацепин удостоился звания Героя Труда. На церемонии награждения в Кремле он пригласил президента России Владимира Путина на свой 100-летний юбилей.