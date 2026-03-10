Белый дом отреагировал на данные о 150 раненых солдатах США

Левитт не смогла подтвердить сообщения о 150 раненых солдатах США

Распространившаяся в медиа информация о 150 раненых американских военных в рамках операции США против Ирана примерно соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Впрочем, подтвердить точное число пострадавших солдат пресс-секретарь не смогла. «Я не могу подтвердить точное число. Я знаю, что оно находится в пределах этого диапазона», — заявила Левитт.

Она рекомендовала журналистам обратиться в Пентагон для выяснения сведений о количестве раненых и пострадавших.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два собственных источника писало, что 150 американских военных получили ранения в ходе операции США в Иране. Авторы обратили внимание, что цифра уже превышает ту, что была публично озвучена Пентагоном.

Между тем, появилась информация, что главный военный госпиталь в ФРГ стал готовиться к приему большого числа раненых солдат на фоне операции Вашингтона против Тегерана. Медучреждение сделало экстренную рассылку запросов о поставках донорской крови для пациентов. Кроме того, врачебный центр перестал временно оказывать услуги по ведению беременности и родам.