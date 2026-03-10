В США проболтались о числе раненых солдат из-за операции в Иране

Reuters: 150 американских военных получили ранения в ходе операции США в Иране

150 солдат армии Соединенных Штатов пострадали в ходе операции в Иране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два собственных источника.

Как отметили журналисты, цифра ранее не озвучивалась, а также значительно превышает те сведения, что были публично оглашены Пентагоном. По его данным, среди американских военнослужащих есть восемь тяжелораненых человек.

Впрочем, в Министерстве обороны США ситуацию пока не комментировали.

Ранее издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что главный военный госпиталь в ФРГ начал готовиться к приему большого числа раненых солдат на фоне операции против Ирана. Медцентр разослал срочные запросы на поставку донорской крови для пациентов и временно прекратил оказывать услуги по ведению беременности и родам.