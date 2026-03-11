Для россиянки отдых в отеле закончился сломанным носом

В Москве задержали мужчину, избившего в отеле девушку

В Москве задержали мужчину, избившего в отеле девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии России.

По данным ведомства, в ходе патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал тревоги из гостиницы на Севастопольском проспекте. После прибытия на место происшествия они выяснили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил проживавшую с ним женщину. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и множественные повреждения.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшую после осмотра.

45-летний мужчина задержан и передан полицейским для установления всех обстоятельств произошедшего.

