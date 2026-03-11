Россиянин совершил непристойные действия при ребенке и попал под следствие

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за непристойные действия при ребенке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

По данным ведомства, вечером 7 марта на перекрестке проспектов Народного Ополчения и Трамвайного произошел дорожный конфликт. 29-летняя женщина сообщила, что водитель машины Renault Duster во время инцидента подошел к ее автомобилю и совершил непристойные действия. В этот момент у нее в салоне находился малолетний ребенок.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 49-летнего мужчину. Он доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


