Экономика
13:59, 11 марта 2026Экономика

Дуров обеднел

Состояние Павла Дурова сократилось с 2021 года почти втрое
Дмитрий Воронин

Фото: Albert Gea / Reuters

Состояние сооснователя Telegram Павла Дурова резко сократилось, упав до 6,6 миллиарда долларов из-за существенного ухудшения конъюнктуры рынка. Об этом пишет Forbes.

Как напоминает издание, Дуров впервые попал в его рейтинг богачей в 2016 году с 600 миллионами долларов, а в 2018-м стал миллиардером. В 2021 году оценка его состояние достигла максимальных 17,2 миллиарда долларов. «В то время инвесторы были настроены оптимистично, оценивая Telegram в 30-35 миллиардов долларов», — указали журналисты.

В том же 2021-м бизнесмен был признан самым разбогатевшим за год россиянином, но с тех пор обеднел почти втрое.

Теперь же Дурову предстоит в ближайшее время расплатиться с держателями облигаций. Первый пятилетний выпуск с купоном 7 процентов нужно погасить уже 22 марта, говорится в статье. Также собеседники авторов материала сходятся в том, что IPO Telegram в ближайшее время ждать не стоит, поскольку «по оценке ниже, чем Дуров заявлял, они размещаться не будут, а сейчас все сильно ниже».

