Файлы Эпштейна взломали

Reuters: Хакер взломал офис ФБР, просмотрел файлы Эпштейна и угрожал властям

В 2023 году хакер смог из-за границы взломать офис ФБР в Нью-Йорке и получить доступ к файлам по расследованию ведомства в отношении финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом стало известно в феврале, передает Reuters со ссылкой на документ Минюста США.

Инцидент произошел в лаборатории цифровой экспертизы, которая специализируется на расследовании случаев эксплуатации детей. Спецагент Аарон Спивак по ошибке оставил внешний доступ к серверу судмедэкспертизы открытым после работы с цифровыми доказательствами, создав тем самым уязвимость в системе.

В итоге неизвестный иностранный хакер смог просмотреть часть связанных с Эпштейном файлов. Неизвестно, получил он доступ к данным, которые в итоге спустя три года обнародовал Минюст, или к их засекреченнной части.

По данным источника агентства, вероятно, взломщик «не осознавал, что проник на сервер правоохранительных органов». Он «выразил отвращение изображениям с детской порнографией» и начал угрожать сдать ФБР владельца взломанного устройства. В ответ сотрудники бюро подключили его к видеозвонку и показали удостоверения, что они и есть сотрудники ФБР.

