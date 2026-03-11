Реклама

23:09, 11 марта 2026

Файлы Эпштейна взломали

Reuters: Хакер взломал офис ФБР, просмотрел файлы Эпштейна и угрожал властям
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Handout . / Reuters

В 2023 году хакер смог из-за границы взломать офис ФБР в Нью-Йорке и получить доступ к файлам по расследованию ведомства в отношении финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом стало известно в феврале, передает Reuters со ссылкой на документ Минюста США.

Инцидент произошел в лаборатории цифровой экспертизы, которая специализируется на расследовании случаев эксплуатации детей. Спецагент Аарон Спивак по ошибке оставил внешний доступ к серверу судмедэкспертизы открытым после работы с цифровыми доказательствами, создав тем самым уязвимость в системе.

В итоге неизвестный иностранный хакер смог просмотреть часть связанных с Эпштейном файлов. Неизвестно, получил он доступ к данным, которые в итоге спустя три года обнародовал Минюст, или к их засекреченнной части.

По данным источника агентства, вероятно, взломщик «не осознавал, что проник на сервер правоохранительных органов». Он «выразил отвращение изображениям с детской порнографией» и начал угрожать сдать ФБР владельца взломанного устройства. В ответ сотрудники бюро подключили его к видеозвонку и показали удостоверения, что они и есть сотрудники ФБР.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон сделал жесткое заявление о преступлениях Эпштейна. Это произошло на фоне появления информации о связи Клинтона и его супруги со скандальным финансистом.

