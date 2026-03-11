Реклама

ФБР предупредило Калифорнию о возможной атаке Ирана

ABC: ФБР предупредило полицию Калифорнии о том, что Иран может атаковать штат
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: CJ Gunther / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило полицейские управления Калифорнии о том, что Иран может ответить на атаки США, запустив беспилотники по Западному побережью. Об этом сообщает ABC News.

«Недавно мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы планировал совершить внезапное нападение с использованием БПЛА с неопознанного судна у берегов США, в частности на неуказанные цели в Калифорнии, в случае если США нанесут удар по Ирану», — отмечается в тексте предупреждения.

При этом в ведомстве указали, что оно не обладает дополнительной информацией о времени, методе, цели или лицах, которые могли бы совершить предполагаемое нападение.

Кроме того, сотрудники американской разведки «давно обеспокоены» расширением использования беспилотников мексиканскими наркокартелями и возможности применения этой технологии для нападения на американские войска и персонал вблизи мексиканской границы.

По их словам, Иран якобы имеет «обширное присутствие» в Латинской Америке. Разведка допускает, что оборудование для атак на американскую территорию может быть заранее размещено — либо на суше, либо на кораблях в море — на тот случай, если Израиль или США нанесут удар по Исламской республике.

Ранее заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Исламской Республики Али Сардар Фадави заявил, что Иран уничтожил все базы США на Ближнем Востоке.

