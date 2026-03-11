Реклама

В КСИР заявили об уничтожении всех баз США

Фадави: Иран уничтожил все базы США на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nazanin Tabatabaee / WANA / Reuters

Иран уничтожил все базы США на Ближнем Востоке, и Вашингтону дорого обойдется их восстановление. С таким заявлением выступил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Исламской Республики Али Сардар Фадави, видео публикует иранское агентство Fars в своем Telegram-канале.

«Если бы американцы знали, сколько их налогов идет на строительство баз на Ближнем Востоке, они бы уже сегодня устроили бунт. Все эти базы сегодня уничтожены», — указал военный.

Ранее в КСИР заявили, что Иран атаковал ракетами сразу несколько военных объектов США на Ближнем Востоке, включая базу Арифджан в Кувейте.

10 марта на фоне продолжающегося конфликта США и Израиля против Ирана президент России Владимир Путин поговорил со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили развитие событий на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Тегерана и Москвы.

