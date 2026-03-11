КСИР заявил об ударах по нескольким объектам США

КСИР: Иран атаковал несколько баз США на Ближнем Востоке

Иран атаковал ракетами сразу несколько военных объектов США на Ближнем Востоке, включая базу Арифджан в Кувейте. Об этом сообщает иранское издание Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале.

«В ходе 37-го этапа операции "Правдивое обещание — 4" ракетное подразделение сухопутных войск КСИР выпустило четыре ракеты в направлении американских баз в регионе, а также поразило двумя ракетами базу Арифджан в Кувейте», — отмечается в сообщении.

Ранее КСИР сообщил, что множество американских военнослужащих стали жертвами в результате удара по базе США в Кувейте. Уточняется, что более 100 человек также было ранено в результате боевых действий.

10 марта российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Тегерана и Москвы. Как подчеркнули в Кремле, президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.