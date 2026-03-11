Реклама

14:20, 11 марта 2026

Иран назвал число жертв среди американских военных

КСИР: Более ста военнослужащих США стали жертвами удара по базе в Кувейте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Множество американских военнослужащих стали жертвами в результате удара по базе США в Кувейте. Об этом сообщает Корпус стражей Исламской Республики (КСИР), передает Fars.

«После двух мощных и одновременных ракетных ударов по вертолетной базе "Аль-Адири" большое количество американских солдат было разгромлено, более 100 раненых доставлены в больницы Аль-Джабер и Аль-Мубарак в Кувейте», — отмечается в заявлении.

Ранее Иран выпустил ракеты и беспилотники по целям в странах Персидского залива, в том числе по американской базе в Кувейте.

11 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран продолжит наносить ответные удары по военным базам США на Ближнем Востоке, используемым для атак на иранскую территорию.

