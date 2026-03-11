«Газель» сдуло с дороги в российском регионе

В Башкирии мощная метель сдула с дороги «Газель»

В Башкирии мощная метель сдула с автомобильной дороги «Газель». Об инциденте в российском регионе стало известно Telegarm-каналу Baza.

ЧП произошло на трассе Магнитогорск — Белорецк. Один из водителей на иномарке попытался заслонить грузовик от ветра, однако это не помогло. Во время сильного порыва «Газель» опрокинуло на дорогу.

Отмечается, что из-за непогоды в Башкирии перекрыли четыре трассы. Помимо мощного ветра, в регионе наблюдаются снег, гололед и туман.

