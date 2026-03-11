Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
21:13, 11 марта 2026Авто

«Газель» сдуло с дороги в российском регионе

В Башкирии мощная метель сдула с дороги «Газель»
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Башкирии мощная метель сдула с автомобильной дороги «Газель». Об инциденте в российском регионе стало известно Telegarm-каналу Baza.

ЧП произошло на трассе МагнитогорскБелорецк. Один из водителей на иномарке попытался заслонить грузовик от ветра, однако это не помогло. Во время сильного порыва «Газель» опрокинуло на дорогу.

Отмечается, что из-за непогоды в Башкирии перекрыли четыре трассы. Помимо мощного ветра, в регионе наблюдаются снег, гололед и туман.

Ранее в Петропавловске-Камчатском водитель Toyota Corolla Axio на скорости наехал на металлический штырь и пробил днище машины и сиденье. В результате пассажир получила травму ягодиц, ей потребовалась операция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности удара ВСУ по Брянску

    На Западе раскритиковали выходку Зеленского в отношении Орбана

    Российская блогерша разгневала фанатов фото в трусах с чучелом крысы

    Зеленский по-хамски высказался о делегации одной европейской страны

    Удар иранского дрона по нефтяной базе и мощный взрыв в порту Омана попали на видео

    Поезд насмерть сбил четырех человек в Москве

    Трамп жестко отреагировал на вопрос журналистов об Иране

    ОАЭ атаковали ракетами и дронами

    Назван способ определить у себя алкоголизм

    Стало известно о существенных потерях рода войск ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok