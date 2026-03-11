Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
11:42, 11 марта 2026Авто

Поездка на машине закончилась для пассажирки операцией на ягодицах

На Камчатке штырь на дороге пробил днище Toyota Corolla и ягодицы пассажира
Марина Аверкина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском произошло неординарное дорожное происшествие. Водитель автомобиля Toyota Corolla Axio на скорости наехал на металлический штырь и пробил днище машины и сиденье, пишет Telegram-канал Mash. В результате травму ягодиц получила женщина-пассажир.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу и прооперировали. Угрозы жизни нет.

Инцидент произошел на улице Пономарева в районе дома 31. О причинах происшествия и появления на проезжей части штыря не сообщается.

Ранее врач-психиатр, нарколог, председатель Национальной наркологической лиги Василий Шуров назвал единственный способ избежать проблем с ГАИ после праздничного застолья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянске — день траура по погибшим от ракетной атаки ВСУ. Выросло число пострадавших, самых тяжелых везут в Москву

    Появилась новая информация о поиске пропавших под Москвой троих детей

    Назван главный критерий россиян при выборе работы

    Мужчина нашел 10 граммов золота в домашней утке

    Иран анонсировал ответные удары по банкам США и Израиля

    Стало известно о попытках США вывести одну страну из БРИКС

    В Минобороны заявили об ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины

    Минобороны отчиталось об отражении удара британскими Storm Shadow

    Раскрыты подробности о толкавших россиян на преступления Telegram-каналах

    Россиянина арестовали за флаг в социальной сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok