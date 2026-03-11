Поездка на машине закончилась для пассажирки операцией на ягодицах

На Камчатке штырь на дороге пробил днище Toyota Corolla и ягодицы пассажира

В Петропавловске-Камчатском произошло неординарное дорожное происшествие. Водитель автомобиля Toyota Corolla Axio на скорости наехал на металлический штырь и пробил днище машины и сиденье, пишет Telegram-канал Mash. В результате травму ягодиц получила женщина-пассажир.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу и прооперировали. Угрозы жизни нет.

Инцидент произошел на улице Пономарева в районе дома 31. О причинах происшествия и появления на проезжей части штыря не сообщается.

