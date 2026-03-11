Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:06, 11 марта 2026Бывший СССР

МИД Украины прокомментировал визит венгерской комиссии

Спикер МИД Украины Тихий: Прибывшие на Украину венгры не имеют статуса делегации
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: G.Evgenij / Shutterstock / Fotodom

Прибывшие на Украину 11 марта граждане Венгрии не имеют статуса делегации. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает РБК-Украина в своем Telegram-канале.

Он отметил, что группа венгров въехала на Украину на общих основаниях для граждан стран Шенгенской зоны. Он отметил, что они воспользовались безвизовым режимом.

«Любые лица с туристической целью могут именно так заехать на Украину из стран Шенгена. На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их "делегацией"», — сказал он.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт отправил на Украину комиссию во главе с госсекретарем Габором Чепеком. Их целью станет осмотр нефтепровода «Дружба».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело одного из троих пропавших под Москвой детей нашли спустя четыре дня

    Власти хотят забирать у россиян оставленные на таможне машины быстрее

    В Израиле сделали признание о конфликте с Ираном

    Во Франции раскритиковали заявления фон дер Ляйен о России

    Появилось видео удерживавшего позицию два месяца российского бойца

    Гособвинитель запросил срок для известного российского блогера

    В Госдуме предложили ограничить работу хостелов в многоквартирных домах

    Захарова ответила на новые санкции Запада эмодзи скунса

    Способность Ирана продолжать интенсивные удары оценили

    Опубликованы кадры последствий атаки Ирана на судно в Ормузском проливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok