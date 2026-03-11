МИД Украины прокомментировал визит венгерской комиссии

Спикер МИД Украины Тихий: Прибывшие на Украину венгры не имеют статуса делегации

Прибывшие на Украину 11 марта граждане Венгрии не имеют статуса делегации. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает РБК-Украина в своем Telegram-канале.

Он отметил, что группа венгров въехала на Украину на общих основаниях для граждан стран Шенгенской зоны. Он отметил, что они воспользовались безвизовым режимом.

«Любые лица с туристической целью могут именно так заехать на Украину из стран Шенгена. На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их "делегацией"», — сказал он.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт отправил на Украину комиссию во главе с госсекретарем Габором Чепеком. Их целью станет осмотр нефтепровода «Дружба».