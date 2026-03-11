Реклама

20:55, 11 марта 2026

Назван способ законно хранить вещи на лестничной клетке

Юрист Соловьев: Хранить вещи на лестничной клетке можно с согласия соседей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Хранение личных вещей на лестничной клетке и в других местах общего пользования в многоквартирном доме не нарушает закон в том случае, если собственник получил разрешение всех соседей. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.

При этом эксперт отметил, что даже при едином положительном решении общего собрания собственников хранящий вещи в подъезде или на лестничной клетке гражданин рискует получить штраф, если имущество сужает проход до недопустимых значений и мешает эвакуации.

«Такие действия нарушают нормы противопожарного, санитарно-эпидемиологического и технического регламентов», — пояснил Соловьев. Он добавил, что за нарушение требований пожарной безопасности придется заплатить от пяти до 15 тысяч рублей.

Ранее россиянам рассказали, как бороться с чужим мусором на лестничных клетках. Для решения проблемы нужно обратиться в управляющую компанию.

