Экономика
15:52, 11 марта 2026Экономика

Названа средняя стоимость аренды жилья в Москве

Яндекс Аренда: Средняя стоимость аренды в Москве осталась на уровне 90 тыс. руб.
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Средняя стоимость аренды в Москве в феврале осталась на уровне 90 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Средняя цена аренды в зависимости от комнатности. Студии в среднем обходятся в 68 тысяч рублей, однокомнатные квартиры в 76 тысяч рублей, двухкомнатные — в 102 тысячи рублей, трехкомнатные — в 147 тысяч рублей.

Февраль, как и предыдущие зимние месяцы, был достаточно комфортным для арендаторов, у них была возможность найти подходящие варианты съемного жилья с выгодными условиями, отметили в компании. В марте ожидается умеренное повышение спроса.

Ранее россиянам назвали самые перспективные профессии с точки зрения получения жилья. Это специализации в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), машиностроения и химической промышленности. Хуже всего дела обстоят в бюджетной сфере и малом бизнесе.

