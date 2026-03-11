Названа средняя стоимость аренды жилья в Москве

Яндекс Аренда: Средняя стоимость аренды в Москве осталась на уровне 90 тыс. руб.

Средняя стоимость аренды в Москве в феврале осталась на уровне 90 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Средняя цена аренды в зависимости от комнатности. Студии в среднем обходятся в 68 тысяч рублей, однокомнатные квартиры в 76 тысяч рублей, двухкомнатные — в 102 тысячи рублей, трехкомнатные — в 147 тысяч рублей.

Февраль, как и предыдущие зимние месяцы, был достаточно комфортным для арендаторов, у них была возможность найти подходящие варианты съемного жилья с выгодными условиями, отметили в компании. В марте ожидается умеренное повышение спроса.

Ранее россиянам назвали самые перспективные профессии с точки зрения получения жилья. Это специализации в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), машиностроения и химической промышленности. Хуже всего дела обстоят в бюджетной сфере и малом бизнесе.