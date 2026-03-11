Названы сроки завершения интенсивной фазы бомбардировок Ирана

Иноагент Ауслендер заявил о финале интенсивных бомбардировок Ирана к концу марта

К концу марта текущего года должна завершиться интенсивная фаза бомбардировок Ирана. Об этом заявил журналист Сергей Ауслендер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в эфире Вечір.LIVE.

Ауслендер отметил, что Соединенные Штаты Америки (США) и Израиль методично уничтожают военный потенциал иранского режима, опираясь на четкий и структурированный план, а не на хаотичные действия.

Кроме того, якобы имеется конкретная точка выхода, которая связана с ликвидацией ключевых возможностей Тегерана. И как только союзники дойдут до конца списка, Иран окончательно потеряет инструменты для дальнейшей эскалации, добавил журналист.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал военную атаку на Иран «небольшой экскурсией».