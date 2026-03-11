Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:14, 11 марта 2026Мир

Названы сроки завершения интенсивной фазы бомбардировок Ирана

Иноагент Ауслендер заявил о финале интенсивных бомбардировок Ирана к концу марта
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

К концу марта текущего года должна завершиться интенсивная фаза бомбардировок Ирана. Об этом заявил журналист Сергей Ауслендер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в эфире Вечір.LIVE.

Ауслендер отметил, что Соединенные Штаты Америки (США) и Израиль методично уничтожают военный потенциал иранского режима, опираясь на четкий и структурированный план, а не на хаотичные действия.

Кроме того, якобы имеется конкретная точка выхода, которая связана с ликвидацией ключевых возможностей Тегерана. И как только союзники дойдут до конца списка, Иран окончательно потеряет инструменты для дальнейшей эскалации, добавил журналист.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал военную атаку на Иран «небольшой экскурсией».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ливан нанес массированные удары по Израилю

    В Иране спрогнозировали глобальный конфликт из-за одной ошибки США

    Названы сроки завершения интенсивной фазы бомбардировок Ирана

    В Хорватии сравнили Евросоюз со стаей домашних кошек

    Зеленский пожаловался на давление США по вопросу окончания войны

    Файлы Эпштейна взломали

    Забитые ракетами и минами подземные тоннели в Иране попали на видео

    Россияне назвали главные раздражающие факторы в сервисе такси

    «Байер» и «Арсенал» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

    Украина обвинила Международный паралимпийский комитет в беспрецедентном давлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok