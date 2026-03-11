Трамп назвал атаку на Иран небольшой экскурсией

Трамп: Операция в Иране одновременно является и небольшой экскурсией, и войной

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Иране одновременно является и небольшой экскурсией, и войной. Об этом сообщает РИА Новости.

«И то, и другое. Это экскурсия, которая убережет нас от войны. А война будет... я имею в виду, для них это война. Для нас же все оказалось проще, чем мы думали», — сказал американский лидер.

Ранее иранский аналитик Сейед Хошешм заявил, что Тегеран готов продолжать бороться ради достижения долгосрочного сдерживания США. По его словам, никаких сообщений о прекращении огня не поступало.

Однако до этого Дональд Трамп сообщил, что война с Ираном завершится скоро, так как в стране практически не осталось целей для поражения. Глава Белого дома добавил, что операцию США можно будет завершить тогда, когда он сам этого захочет.