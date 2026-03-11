Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 11 марта 2026Мир

Трамп назвал атаку на Иран небольшой экскурсией

Трамп: Операция в Иране одновременно является и небольшой экскурсией, и войной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Иране одновременно является и небольшой экскурсией, и войной. Об этом сообщает РИА Новости.

«И то, и другое. Это экскурсия, которая убережет нас от войны. А война будет... я имею в виду, для них это война. Для нас же все оказалось проще, чем мы думали», — сказал американский лидер.

Ранее иранский аналитик Сейед Хошешм заявил, что Тегеран готов продолжать бороться ради достижения долгосрочного сдерживания США. По его словам, никаких сообщений о прекращении огня не поступало.

Однако до этого Дональд Трамп сообщил, что война с Ираном завершится скоро, так как в стране практически не осталось целей для поражения. Глава Белого дома добавил, что операцию США можно будет завершить тогда, когда он сам этого захочет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ливан нанес массированные удары по Израилю

    Названы сроки завершения интенсивной фазы бомбардировок Ирана

    В Хорватии сравнили Евросоюз со стаей домашних кошек

    Зеленский пожаловался на давление США по вопросу окончания войны

    Файлы Эпштейна взломали

    Забитые ракетами и минами подземные тоннели в Иране попали на видео

    Россияне назвали главные раздражающие факторы в сервисе такси

    «Байер» и «Арсенал» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

    Украина обвинила Международный паралимпийский комитет в беспрецедентном давлении

    Минобороны Китая пригрозило одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok