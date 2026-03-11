Трамп сделал заявление о сроках войны с Ираном

Трамп заявил, что война с Ираном закончится скоро

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном завершится скоро, так как в стране практически не осталось целей для поражения. С таким заявлением американский лидер выступил в разговоре с Axios.

По словам Трампа, боевые действия против Ирана закончатся «скоро», потому что Соединенным Штатам «практически не на что больше нацеливаться».

Ранее заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави заявил, что американский лидер пытается найти посредников для заключения перемирия с Ираном.

10 марта стало известно, что президент России Владимир Путин второй раз за неделю поговорил со своим коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом.