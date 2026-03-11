Реклама

В КСИР заявили о попытках Трампа найти посредников для перемирия с Ираном

Виктория Кондратьева
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп с 10 марта пытается найти посредников для заключения перемирия с Ираном. Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави, передает ТАСС.

«Со вчерашнего дня Трамп лично пытается объявить перемирие. Почему? Из-за давления, которое отсюда на него оказывается», — сказал Фадави. Он также отметил, что если бы противник побеждал в войне, то не стал бы искать посредников по всему миру.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Ирана сменили тактику в конфликте против США и Израиля и теперь будут наносить «удар за ударом». Об этом сообщается со ссылкой на представителя центрального штаба армии Ирана «Хатам аль-Анбия».

10 марта сообщалось, что Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как подчеркнули в Кремле, президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

