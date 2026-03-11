В Иране обозначили цель в войне с США

Аналитик Хошешм: Иран готов бороться ради долгосрочного сдерживания США

Иран готов продолжать бороться ради достижения долгосрочного сдерживания США. Об этом заявил иранский аналитик Сейед Хошешм, передает Fars.

«Никаких сообщений о прекращении огня не поступало, и в Иране все согласны с тем, что мы должны бороться таким образом, чтобы добиться долгосрочного сдерживания», — отметил эксперт, сославшись на информированные источники.

Ранее заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави заявил, что президент США Дональд Трамп с 10 марта пытается найти посредников для заключения перемирия с Ираном.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.