08:16, 11 марта 2026

Песков оценил актуальность стамбульских договоренностей по Украине

Песков заявил, что стамбульские договоренности 2022 года неактуальны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Стамбульские договоренности 2022 года по урегулированию украинского конфликта уже неактуальны и не соответствуют изменившейся ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Реальность вся изменилась», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, сохраняет ли Москва приверженность стамбульским договоренностям в решении конфликта на Украине.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия и Украина планируют продолжить мирные переговоры при посредничестве США, несмотря на войну на Ближнем Востоке. В качестве места их проведения рассматривается Стамбул.

В январе президент России Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности 2022 года были основаны на предложениях Киева. Он отметил, что в конце марта 2022 года в Кремле получили «бумагу из Киева», подписанную главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией, который тогда возглавлял переговорную группу от Украины.

