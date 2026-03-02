Реклама

На Западе узнали планы России по переговорам с Украиной на фоне ситуации в Иране

Bloomberg: РФ и Украина планируют переговоры с США, несмотря на войну в Иране
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: National Security And Defence Council of Ukraine / Handout / Reuters

Россия и Украина планируют мирные переговоры с участием США, несмотря на войну в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Источник агентства отметил, что в настоящее время воздушное пространство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) закрыто из-за риска ракетных и беспилотных атак, поэтому переговоры в Абу-Даби вряд ли состоятся.

По его словам, в качестве альтернативного места проведения переговоров рассматривается Стамбул.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос гарантий безопасности находится на повестке переговоров по урегулированию конфликта на Украине наряду с главным вопросом, а именно территориальным.

