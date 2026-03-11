Пленный рассказал об одной имитации украинских военных

Пленный Костин: Мобилизованные солдаты ВСУ имитируют желание воевать

Мобилизованные в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) имитируют желание участвовать в боевых действиях. Об этом рассказал главный сержант 6-го батальона 122-й бригады теробороны Игорь Костин, находящийся в плену российских военнослужащих, передает ТАСС.

«[Прибывающие на фронт] делают вид, что желают [воевать], показывают какую-то мотивацию, храбрятся, но, глядя на них, я сомневаюсь, что оно так есть и что они адекватно понимают, что их ждет и куда они попали», — рассказал пленный.

По его словам, основная возрастная категория мобилизованных составляет 40-50 лет, а здоровье их находится на не высоком уровне.

Ранее Костин рассказал, что командование ВСУ могло отпустить солдат с передовой на сумском направлении, если те отдадут часть своей зарплаты. По его словам, ходили слухи, что можно договориться, и за часть зарплаты уйти в отпуск — или меньше времени проводить на передовой.