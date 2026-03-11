Реклама

16:59, 11 марта 2026Россия

Появилось видео удерживавшего позицию два месяца российского бойца

Бойца ВС РФ Ярашева, удерживавшего позицию 68 дней, сняли на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Подвиг рядового Сергея Ярашева, удерживавшего позицию в районе Гришино в течение 68 дней, сняли на видео. Кадры опубликовало РИА Новости.

На них видно, как российскому бойцу, который находился в полуразрушенном здании, с помощью беспилотников доставляют боекомплект и провизию.

Ранее президент Владимир Путин присвоил Сергею Ярашеву звание Героя России. Боец в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе села Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). 21-летний солдат из Самары остался один, когда его группа зашла в село. Через два месяца его удалось эвакуировать, однако врачам пришлось ампутировать бойцу обе ступни.

