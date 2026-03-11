Реклама

15:30, 11 марта 2026Экономика

Россиян призвали защитить питомцев от одной опасности весной

Ветеринар Шеляков: Пробудившиеся клещи угрожают не только людям, но и питомцам
Александра Качан (Редактор)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Из-за аномально теплой весны клещи в России пробудились раньше обычного и теперь угрожают не только людям, но и их питомцам. О том, как защитить домашних животных от вредителей, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «360».

Одной из самых частых болезней, которой питомцы могут заразиться от клещей, эксперт назвал бабезиоз плотоядных, или пироплазмоз. При отсутствии своевременной медицинской помощи возможен летальный исход. Помимо инфекции, у животного может проявиться аллергия. Клещ также может перебраться с питомца на человека.

Чтобы избежать проблем, врач рекомендовал обрабатывать от клещей и собак, и кошек. Для этого подойдут спреи, капли на холку и таблетки. По словам Шелякова, спреи хорошо работают при нанесении прямо перед прогулкой, однако не гарантируют полную защиту, а капли придется обновлять раз в месяц. Самым надежным средством станут таблетки.

«Они очень дорогие, однако их эффективность впечатляет. За много лет применения практически ни одного случая атак клещей», — рассказал ветеринар. Он посоветовал гулять с собаками по обработанным территориям и не пускать животное на сухую траву и проталины.

Ранее россиян предупредили о массовом нашествии комаров весной.

