Россиянин через 18 лет сознался в расправе над родственницей

В Красноярске россиянин пойдет под суд за расправу над родственницей

В Красноярском крае предстанет перед судом обвиняемый в расправе над 68-летней тетей 48-летний житель Курска. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Расследование началось еще в 2007 году, когда в полицию обратилась жительница поселка Большая Мурта в связи с безвестным исчезновением своей тети. Лишь спустя годы следователи, изучив ранее неизвестные обстоятельства, выяснили, что незадолго до исчезновения родственники продали принадлежавшую ей квартиру. Благодаря грамотности следователей, подозреваемый признался в расправе.

Он сообщил, что, когда они с тетей находились на даче у его тещи, у них возник спор о продаже квартиры. Мужчина накинулся на нее и совершил расправу с помощью веревки, после он закопал тело в огороде, а всем сказал, что женщина уехала в другой город.

