Решение россиянина продать дачу оказалось роковым

В Москве трое мужчин расправилась с мужчиной, продававшим свою дачу

В Москве сотрудники Росгвардии вместе с оперативниками задержали подозреваемых в расправе над 61-летним россиянином. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, мужчина пропал в ноябре 2024 года. Работавшие над расследованием силовики выяснили, что в последний раз мужчина отправился в Подмосковье, где собирался продать свою дачу двум жителям столичного региона и одному уроженцу Краснодарского края. Один из мужчин был знаком с хозяином. Решение продать дачу стало для владельца роковым.

Стороны не сошлись в цене, возникла ссора, и покупатели учинили расправу. Один из нападавших нанес хозяину удары, несовместимые с жизнью. Позже его тело сожгли, а имуществом и земельным участком распорядились по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что в Москве россиянин пойдет под суд за расправу над водителем ради продажи его Maybach.