Экономика
15:20, 11 марта 2026Экономика

Шаляпин высказался о недвижимости от своих возлюбленных

Прохор Шаляпин заявил, что не получал недвижимость в наследство от возлюбленных
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин опроверг слухи о том, что он получал недвижимость в наследство от своих возлюбленных. Об этом он заявил в интервью журналу «Караван историй».

Шоумен заверил, что ни одна дама не отписала ему квартиру или дом. «Что касается наследства... Все, что у меня есть в Москве, заработано мной. Часто была ипотека на какие-то объекты, которую я гасил досрочно, но в целом все купил сам. Так скажем, пришел к этому совершенно недавно, потому что первая своя квартира в Москве у меня появилась всего лишь пять лет назад. Она была скромная, 52 метра, и я радовался, считал, что достиг апогея», — признался артист.

Шаляпин также отметил, что не унаследовал ничего от богатой супруги Татьяны Дэвис, ушедшей из жизни в 2021 году. Он рассказал, что их брак был заключен в Лас-Вегасе, а вскоре после вступления в него жена «заставила» певца подписать брачный контракт, в соответствии с которым он не имел прав на ее имущество и на наследство. При этом артист подчеркнул, что он ничего не просил у Дэвис и не имел даже морального права претендовать на ее недвижимость после кончины супруги, даже если бы была такая возможность.

Накануне стало известно, что столичный суд прекратил дело об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова.

