Таиланд потеряет из-за кризиса на Ближнем Востоке более миллиарда долларов

АТОР: Таиланд потеряет из-за кризиса на Ближнем Востоке 1,3 миллиарда долларов

Если кризис на Ближнем Востоке затянется от восьми недель и дольше, турбизнес Таиланда потеряет более миллиарда долларов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным аналитиков, в таком случае убытки могут составить 40,9 миллиарда бат (1,3 миллиарда долларов). При ограничениях в четыре недели потери сократятся до 21,5 миллиарда бат (680 миллионов долларов), а в случае трехнедельного продолжения кризиса — 13,1 миллиарда бат (410 миллионов долларов).

Турбизнесу Турции тоже предрекли многомиллиардные потери из-за конфликта на Ближнем Востоке. Предполагается, что курортная страна лишится 7 миллиардов долларов доходов, если кризис в регионе затянется еще на три месяца.