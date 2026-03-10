Подсчитаны многомиллиардные потери Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке

Турбизнес Турции потеряет 7 млрд долларов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Турбизнесу Турции предрекли многомиллиардные потери из-за конфликта на Ближнем Востоке. Такие подсчеты сделали аналитики издания Ekonomim.

Предполагается, что курортная страна лишится 7 миллиардов долларов доходов, если кризис в регионе затянется еще на три месяца. По данным экспертов, в 2025 году Турцию посетили примерно 5,6 миллиона путешественников из страны Ближнего Востока. Но на фоне конфликта многие начали аннулировать свои туры на 2026 год.

Кроме того, по мнению специалистов, отдых в Турции станет дороже в текущем году в связи с ростом цен на нефть и падением лиры.

Ранее россиянам рассказали о стоимости летнего отдыха в Турции, порекомендовав не ждать дешевых цен. Из-за эскалации конфликта усиливается экономическая неопределенность в сфере туризма.