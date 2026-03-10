Реклама

09:43, 10 марта 2026Путешествия

Россиянам рассказали о ценах на летний отдых в Турции

Россиянам рекомендовали не ждать низких цен на отдых в Турции летом 2026 года
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Россиянам рассказали о стоимости летнего отдыха в Турции, порекомендовав не ждать дешевых цен. Об этом РИА Новости заявил агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш.

«Российским туристам не стоит строить иллюзии относительно доступных цен на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне. Кризис на Ближнем Востоке серьезно осложнил экономические и туристические планы», — подчеркнул он. По его словам, из-за эскалации конфликта усиливается экономическая неопределенность в сфере туризма. Также она повышает издержки бизнеса: растут цены на энергоносители, логистику и продукты питания, что, в свою очередь, напрямую влияет на стоимость услуг для отдыхающих летом 2026 года.

Долмуш добавил, что рост цен связан и с инфляцией внутри самой Турции — отельеры вынуждены повышать стоимость для компенсации расходов. Спрос на отдых в стране среди российских туристов остается важным для местного туристического рынка, отметил он, добавив, что направление остается популярным среди этой категории отдыхающих из-за большого числа прямых рейсов, системы «все включено» и развитой инфраструктуры.

Ранее Турцию назвали относительно безопасным и доступным направлением для отдыха на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

