Трамп ответил на вопрос о причастности США к атаке на школу в Иране

Трамп заявил, что не знает об итогах расследования удара по школе в Иране

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно об итогах предварительного расследования, согласно которому США ответственны за удар по начальной школе для девочек в Минабе на юге Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты задали американскому лидеру вопрос, возьмет ли он на себя ответственность за случившееся как верховный главнокомандующий.

«Я не знаю об этом», — ответил глава государства.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на итоги предварительного расследования сообщила, что США ответственны за удар по начальной школе для девочек ракетами Tomahawk.

Отмечается, что атака была совершена по ошибке в определении целей со стороны американских военных, которые наносили удары по соседней иранской базе, частью которой ранее было здание школы.