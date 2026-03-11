Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:16, 11 марта 2026Мир

Трамп ответил на вопрос о причастности США к атаке на школу в Иране

Трамп заявил, что не знает об итогах расследования удара по школе в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно об итогах предварительного расследования, согласно которому США ответственны за удар по начальной школе для девочек в Минабе на юге Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты задали американскому лидеру вопрос, возьмет ли он на себя ответственность за случившееся как верховный главнокомандующий.

«Я не знаю об этом», — ответил глава государства.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на итоги предварительного расследования сообщила, что США ответственны за удар по начальной школе для девочек ракетами Tomahawk.

Отмечается, что атака была совершена по ошибке в определении целей со стороны американских военных, которые наносили удары по соседней иранской базе, частью которой ранее было здание школы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США

    Раскрыта цена самой дорогой студии в Москве

    Венецианской биеннале пригрозили санкциями из-за России

    Трамп высказался о минах в Ормузском проливе

    Трамп ответил на вопрос о причастности США к атаке на школу в Иране

    Россиянин поругался с девушкой в полицейском участке Таиланда и бесследно исчез

    В российском курортном городе из-за атаки ВСУ загорелся многоэтажный жилой дом

    Орбан сообщил об угрозах украинцев его семье

    Мишустин уволил заместителя главы федерального ведомства

    Россиянам назвали способ бороться с чужим мусором в доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok