США решили расследовать удар по школе в Иране и вышли на себя

NYT: США ответственны за удар по начальной школе в иранском Минабе

США ответственны за удар по начальной школе в иранском Минабе с помощью ракет Tomahawk. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с предварительными результатами расследования.

По данным расследования, удар по школе был нанесен из-за ошибки в определении целей со стороны американских военных, которые наносили удары по соседней иранской базе, частью которой ранее было здание школы. Офицеры Центрального командования США определили координаты цели для удара, используя устаревшие данные, предоставленные Разведывательным управлением Министерства обороны США.

Источники издания подчеркнули, что выводы носят предварительный характер. Кроме того, остается важный вопрос, почему устаревшая информация не была перепроверена.

28 февраля была разрушена школа для девочек в Минабе на юге Ирана. Глава Пентагона Пит Хегсет, отвечая на вопрос о причастности Вашингтона к атаке, сообщил, что США проводят расследование этого вопроса. При этом он отметил, что американские военные «никогда не наносят удары по гражданским объектам».

После этого президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на школу в Минабе. По его словам, военные Исламской Республики якобы неаккуратно обращаются со своими боеприпасами.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.