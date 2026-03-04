Хегсет ответил на вопрос о причастности США к удару по школе в Иране

США проводят расследование удара по начальной школе для девочек в Минабе на юге Ирана. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции, которую вел телеканал Fox News.

«Все, что я могу сказать, — мы этим занимаемся. Мы, конечно, никогда не наносим удары по гражданским объектам, но мы изучаем этот вопрос», — ответил министр на предположение о причастности американских военных к атаке.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пришел в замешательство после вопроса журналистов о возможной причастности американских военных к авиаудару по школе на юге Ирана, в результате которого лишились жизней более 100 учениц. В ходе ответа он начал сбиваться и не смог дать четкого комментария, сославшись на нежелание допустить неточность в формулировках.