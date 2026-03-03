Реклама

Вопрос об ударе по иранской школе ввел Рубио в замешательство

Варвара Кошечкина
Фото: Ken Cedeno / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио пришел в замешательство после вопроса журналистов о возможной причастности американских военных к авиаудару по школе на юге Ирана, в результате которого погибли более 100 учениц. Об этом сообщает РИА Новости.

Рубио в ответ на вопрос начал сбиваться и не смог дать четкого комментария, сославшись на нежелание допустить неточность в формулировках.

«Да, я видел те сообщения. У меня нет… Я бы направил вас… Это не потому, что я не пытаюсь ответить на ваш вопрос, а потому, что я не хочу ошибаться», — сказал Рубио.

Госсекретарь пообещал провести расследование инцидента, чтобы установить обстоятельства случившегося. Вопросы журналистов Рубио переадресовал в Пентагон. «Ну, очевидно, что США не стали бы намеренно наносить удар по школе», — заключил чиновник.

Ранее сообщалось, что израильские удары разрушили женскую школу в иранском Минабе в провинции Хормозган на юге страны.

